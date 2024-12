Ilgiornaleditalia.it - Volley: Mondiali donne. Ufficializzate le 4 città thailandesi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La rassegna iridata del 2025 si giocherà a Chiang Mai, Bangkok, Phukey e Nakhon Ratchasima ROMA - Sono stateleche ospiteranno il Mondiale femminile 2025 di, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. La rassegna iridata si svolgerà in quattro località: Chi