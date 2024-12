Linkiesta.it - Vocabolario minimo degli spirits

Leggi su Linkiesta.it

Qualche termine lo avrete letto su una bottiglia, tra i siti di e-commerce oppure – ce lo auguriamo – tra i nostri articoli su liquori e distillati, e vi sarete chiesti cosa volesse dire. Si tratta in molti casi di parole ed espressioni che arrivano dall’inglese, ma che vengono comunemente utilizzate anche in italiano e che hanno significati piuttosto specifici per descrivere oggetti, processi, tecniche. Alcune non hanno una traduzione letterale, altre invece sì, ma vengono comunque usate di più rispetto alle alternative italiane. Per questo motivo pensiamo possa esservi utile conoscerle e abbiamo cercato di raccoglierle in questo piccolo.Attenzione: non si tratta di un articolo come gli altri, perché si aggiornerà costantemente, anche in base alle vostre richieste e curiosità.