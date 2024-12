Lecceprima.it - Viene travolta sulle strisce pedonali di via XXV Luglio, 51enne in ospedale

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Ennesimo investimento di un pedone in città e questa volta è avvenuto proprio in pieno centro, in via XXV, nei pressi della sede della prefettura. L’episodio si è registrato attorno alle 13 di oggi, in un momento in cui il traffico veicolare era molto intenso.A rimanere.