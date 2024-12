Pianetamilan.it - VIDEO – L’agente di Theo Hernandez: “Rinnovo? Vogliamo restare. La panchina…” | PM

Manuel García Quilón, agente di, è stato intercettato all'uscita di Casa Milan. Ecco ilManuel García Quilón, agente di, è stato intercettato all'uscita di Casa Milan. Ecco ilcon le parole dal nostro Stefano Bressi. "Oggi non abbiamo parlato deldi, ma la volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere. L'incontro di oggi è stato fissato per questioni fiscali. La volontà è chiara, è quella di rimanere. La panchina? Non è una cosa che ci compete, rispettiamo i compagni e la decisione".