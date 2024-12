Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 18:45

DEL 16 DICEMBRE ORE 18.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24, RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA IN DIREIZONE STADIO OLIMPICOSUL TRATTO URBANO SI STA IN FILA DA TOR CERVARACI SPOSTIAMO SUL RACCOROD ANULARE PER TRAFFICO IN INTERNA LUNGHE CODE DA TRIONFALE A FLAMINIA, DALLA NOMENTANA ALLA A24, RALLENTAMENTI DALLA-FIUMICINO ALL’AURELIAIN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINA, POI FILE DALLA PONTINA ALLA TIBURTINACI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELVERDE, IN DIREZIONEVERSO LATINA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO DA POMEZIA SUD AD APRILIAANDIAMO ORA SULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA PRATO DELLA CORTE, VERSO VITERBOCI SPOSTIAMO SULLA UMBRO-LAZIALE RISOLTO L’UNCIDENTE AL CONFINE CON L’UMBRIA IL TRAFFICO è AL MOMENTO SCORREVOLE, IN DIREIZONE ORTEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral