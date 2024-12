Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 18:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 DICEMBRE ORE 18.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24, RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA IN DIREIZONE STADIO OLIMPICOSEMPRE SUL TRATTO URBANO MA IN USCITA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARECI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTESI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEL PRATO DELLA CORTE, IN DIREIOZNE VITERBOORA LE CONSOLARISULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIAFILE SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO ANULARE, NEI DUE SENSI DI MARCIAFILE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONETRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCOROD ANULAREIN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA ALLA FLAMINIA, DALLA NOMENTANA ALLA A24 E DA PESCACCIO ALL’AURELIAIN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA TIBURTINADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral