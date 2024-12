Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 DICEMBRE ORE 10.20 TOMMASO RENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINASPOSTIAMOCI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA ARDEATINA E TIBURTINATRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMOANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DELLE CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDOTRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EURRALLENTAMENTI INTERESSANO LA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GISTINIANA IN DIREZIONE DICODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALEDA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral