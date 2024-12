Oasport.it - Vela, Banti conferma il ritiro. Tita: “Trovare una degna sostituta non sarà facile verso Los Angeles 2028”

Dopo due campagne olimpiche straordinarie, sembra essersi sciolta ormai definitivamente la magica coppia formata da Ruggeroe Caterina. La prodiera romana ha infatti annunciato ildallaagonistica a 37 anni dopo aver conquistato due titoli a cinque cerchi consecutivi nel Nacra 17 tra Tokyo 2021 e Parigi 2024, oltre ad una lunga serie di medaglie europee e mondiali.“Non ho cambiato idea. Ci siamo separati d’amore e d’accordo ma abbiamo tantissimi progetti anche per il futuro sia insieme sia da soli“, hato oggi l’azzurra durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo andata in scena presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma., a 32 anni, vuole invece proseguire il suo percorso nellaolimpica e sogna un possibile tris in vista di Loscon una nuova compagna di equipaggio: “Bisogneràuna, nonmauna delle sfidei prossimi Giochi Olimpici di Los“, le parole del trentino in vista del prossimo ciclo olimpico nella classe Nacra 17.