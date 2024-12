Oasport.it - Vavassori conferma la coppia con Errani anche nel 2025: “Giocheremo insieme in tutti gli Slam”

Il 2024 è stato un anno semplicemente magico per il tennis italiano. Dai trionfi di Sinner, alle imprese di Paolini, passando per la doppietta Coppa Davis-BJK Cup, senza dimenticare le medaglie olimpiche di/Paolini e Lorenzo Musetti. Tra questi fantastici risultati c’è statoil primoconquistata da unatutta italiana nel doppio misto. A centrare questo traguardo sono stati Andreae Sara, campioni nell’ultimo US Open. Il piemontese e l’emiliana hanno cominciato a giocarealle Olimpiadi di Parigi, sfiorandol’accesso alla zona medaglie, con una dolorosa sconfitta nei quarti di finale per 11-9 al super tie-break contro gli olandesi Schuurs/Koolhof. Nonostante la delusione per la mancata medaglia, Andrea e Sara hanno proseguito la loro avventura, giocandoallo US Open.