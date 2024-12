Forlitoday.it - Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta tornano sul palco del Diego Fabbri con "Ti sposo ma non troppo"

Leggi su Forlitoday.it

Dopo il clamoroso trionfo di "Scusa sono in riunione. ti posso richiamare?", torna al Teatrodi Forlì “la ditta” con un nuovo travolgente spettacolo: "Tima non", in scena venerdì 3 e sabato 4 gennaio alle ore 21 e domenica 5.