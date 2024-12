Usa, i sostenitori di Luigi Mangione raccolgono in un solo giorno 120mila dollari per le spese legali

Leggi su Open.online

Centoventimila. È la cifra raccolta daidi, presunto killer del Ceo di UnitedHealthCare freddato a Manhattan il 4 dicembre scorso, sul conto del sito di crowdfunding GiveSendGo in un. Il “Comitato legale del 4 dicembre”, il gruppo che coordina la raccolta fondi, ha affermato di non tollerare la violenza, ma di raccogliere i soldi per garantire aun giusto processo. «Nel mezzo di un clima politico acceso in cui è quasi impossibile immaginare una giuria imparziale, questa raccolta fondi contribuirà a garantire il diritto costituzionale del sospettato a una giusta rappresentanza legale», ha detto il gruppo con il Daily Beast.Crowdfunding, le altre raccolte fondi della piattaformaLa raccolta dei fondi è ospitata da un sito di crowdfunding cristiano precedentemente utilizzato per raccogliere fondi per la difesa legale di Kyle Rittenhouse, il 18enne che nell’agosto del 2020 uccise due uomini sparando con un fucile semiautomatico in Wisconsin, mentre agiva come vigilante autoproclamato durante una protesta di Black Lives Matter, e Daniel Penny, il 26enne accusato di aver soffocato un uomo senza fissa dimora nella metropolitana di New York nel 2023.