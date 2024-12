Monzatoday.it - Uomo aggredito con mazze e botte in un parcheggio: 34enne grave

E' finito in ospedale dopo essere statoa colpi di mazza da baseball enelvicino a un supermercato in via Volta. E' accaduto a Macherio, in Brianza, domenica nel tardo pomeriggio.La vittima, undi 34 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario e tarsferita.