Zon.it - Università di Salerno: il Ministro Anna Maria Bernini in visita il 10 gennaio

Il prossimo 10, l’degli Studi diospiterà un importante incontro istituzionale, organizzato dall’ex Rettore e attuale Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti, membro del Comitato Nazionale per la didattica del Ministero dell’e della Ricerca (MUR). L’evento rappresenterà un’occasione di dialogo tra il mondo accademico e i rappresentanti del Governo. Tra gli ospiti più attesi, il.L’incontro si inserisce in un contesto particolarmente delicato per il settore accademico italiano, che attende dal MUR una decisione cruciale: la conferma ufficiale del divieto di un secondo mandato per i Rettori in carica. Questo provvedimento, se approvato, avvierà la campagna elettorale per il rinnovo dei vertici in 44del Paese, rendendo il confronto del 10ancora più significativo per il futuro della governance universitaria.