Ilfoglio.it - Un posto al sole: la redenzione di Alice e l'affinità di Damiano e Rosa

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo la punizione ricevuta da Ferri,sembra essersi redenta. Ora fa la santarellina, facendo credere ai nonni di aver capito la lezione e di essere cambiata e pronta a comportarsi più responsabilmente. Chissà se i due irriducibili di Upas si faranno beffare dalla ragazzina.riesce a beccare in flagrante l’aggressore del parroco, con un’operazione di polizia che funziona alla grande. Tutto però grazie a un’intuizione di, che ora recupera il rapporto di amicizia con Luisa. Nella speranza che, scagionato il figlio, possa rientrare a casa. Mentre Manuel, orgoglioso del padre poliziotto, vuole andare in giro con lui in moto per farsi vedere da tutto il quartiere, sprigionando tutta la sua simpatia, semplicità e purezza. Di contro Viola è sempre più preoccupata per la vita che conduce il suo compagno poliziotto, tanto da mettere in dubbio la loro relazione.