Ilgiorno.it - Un miracolo chiamato Bergamo, da Remuzzi a Pagnoncelli: “Il dramma del Covid poi il primo posto, noi forti come l’Atalanta”

, 16 dicembre 2024 – È provincia ma non sembra. Per chi vi è nato,è un mondo intero. Qui si fanno soldi, da sempre, da quando c’era Venezia e anche prima, ma non solo per fare soldi. Qui ci sono anche le librerie o il teatro Donizetti e l’Accademia Carrara: due istituzioni culturali del Paese, non della Lombardia. C’è l’Istituto Mario Negri, che ha scritto alcune delle pagine più importanti della ricerca medica in Italia, un’università con otto dipartimenti, da ingegneria a Scienza umane, un ospedale, Il Papa Giovanni XXIII (già, Roncalli, bergamasco pure lui) che è un’eccellenza riconosciuta. Ma poi ci sono anche le Orobie, dove una campionessaSofia Goggia ha imparato a stare sugli sci, e il verde, tantissimo e bellissimo, i tramonti visti dall’alto verso la piana brumosa, le cime innevate, le valli, la pace del silenzio.