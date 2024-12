Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno continuano operazioni israeliani in Siria secondo quanto riportano dall’osservatorio Siriano per i diritti umani da dietro al condotto intensi bombardamenti sulla zona Costiera del paese colpendo la regione di tartus secondo organizzazione con sede a Londra si tratta degli attacchi peggiori dall’inizio del conflitto nel 2012 20 ride i Condotti delle diete nelleore secondo il motorino nazionale per i diritti umani 70 da due giorni a questa parte un altro attacco italiano invece con una scuola secondo quarto i morti sono almeno 22 tra cui diversi bambini alcuni mi prendi sono inoltre rimasti feriti edificio si trovava nei pressi del complesso medico nacer il centro di comando e controllo che comprendeva un complesso di addestramento per quali terroristi Diamante pianificavano l’esecuzione di attività terroristiche contro le truppe della d f e attività terroristica avanzate contro lo Stato di Israele Alta tensione sulla manovra alla camera ieri le posizioni scrivono al Presidente Fontana perché dichiara inammissibile tremendamente di relatori governo eterogenei che gli scrivono buona parte della legge di bilancio senza per metter nelle Secondo il regolamento ma il numero 1 di Montecitorio dice no la richiesta che mentalmente sono ammessi oggi torno al lavoro la commissione di via libera dell’aula atteso venerdì tra le nuove misure più risorse alle paritarie che accolgono alunni disabili agevolazioni per Le startup flat Tax per i lavoratori dipendenti fino a €35000 di reddito monito di draghi Europa lotti per conservare i valori di spingere il declino prima la riforma del Mercato dei Capitali poi debito comune il modello basato sulla Export su bassi i salari non funziona più le polemiche Sul nuovo codice della strada adoro Vasco Rossi come cantante non parli con me ma con i denti di chi è morto in un incidente per colpa di qualcuno che guidava sotto l’effetto di droga non si polemizza sulla vita dei figli dice il Ministro dei Trasporti di Matteo Salvini alla Rockstar che ha criticato il nuovo codice della strada controreplica di Vasco Rossi sono vicina anch’io come tutti avanti di vittime di incidenti stradali causati da ubriachi o drogati Ma la nuova legge di Salvini non salva nessuna vita pulisce il resto e chi perfettamente lucida al volo assunto cannabis fumo passivo anche giorni prima è solo propaganda sulla pelle di una minoranza che non può difendersi Io odio i bulli Salvini è forte con i deboli e debole con i forti le parole del cantante all’ansia critiche alle nuove norme sui monopattini dell’Alleanza per la mobilità sostenibile caos totale era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa