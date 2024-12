Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione lunedì 16 dicembre al microfono Giuliano Regno d’Italia al fianco di chi è l’impegno a 360° per una pace giusta che non può essere la resa Ucraina l’ho detto Antonio italiane la conferenza degli ambasciatori sottolineando che si lavora per una seconda conferenza di pace a cui partecipa anche la Russia o partner come Cina India Brasile il ministro ha ricordato che nella riunione dei ministri degli esteri del G7 di più Ti abbiamo ribadito la centralità Del sostegno alla sicurezza energetica l’Ucraina la sua ricostruzione ed ho un impegno che ci vede in prima linea ha concluso Tagliani visto della conferenza sulla di costruzione che ospita Yamahaluido guerra in Medio Oriente ho dato istruzioni al vertice diplomatico di andare in Siria prendere contatto con la nuova leadership quello ha detto l’altro rappresentante Ué Callas arrivando al tuo primo consiglio esteri Oggi dobbiamo discutere quali altri passi dobbiamo prendere te la tiri andrà nella giusta direzione e a quale vogliamo trattare con la nuova leadership aggiunto Quanto è la proposta di inviare peacekeeper tra Russia e Ucraina calza risposto che è prematuro parlarne ora per inviare peacekeeper serve prima la pace Mosca non ha cambiato i tuoi obiettivi così deve essere lui intanto apro oggi Il XV pacchetto di sanzioni contro la Russia la cronaca Ottavia Piana la speleologa ferire intrappolata in una grotta nella bergamasca da venerdì è stata trasportata già ieri in un punto all’interno della Bistrot Bueno Fonteno Dove è stato allestito un campo base riscaldate oggi la bella procede faticosamente per superare il tratto più stretto della Grotta che va sostituito quanto riferito i soccorsi dal termine del suo più stretto all’uscita seguire un tragitto lungo ma più lineare affermano ottavi e vigile collaborativa l’interno della Grotta sono presenti circa 20 soccorritori frequenti le Staffette tra le squadre di speleologi ancora cronaca due cacciatori di 28 27 anni sono stati trovati morti nella notte località Sa mela Murgia Quartucciu nell’hinterland di Cagliari all’origine della tragedia secondo i primi accertamenti più sarebbe un tragico incidente di giovani avrebbe sparato accidentalmente la nuca del secondo e poi si sarebbe ucciso usando il fucile da caccia dell’amico unico titolare del porto d’armi Carabinieri indagano per scoprire l’esatta dinamica dell’accadutochiusura Bergamo è la prima città in Italia per qualità della vita a incoronare La Provincia Lombarda che nel 2020 anno nero per il covid era al 52esimo posto è l’inizio neldel indagine del Sole 24 Ore che deve essere nei territori italiani via Bergamo anche due habitué del Podio Trento che sale di un gradino rispetto all’anno scorso e Bolzano che invece fa un salto di 10 posizioni l’anno scorso della tredicesima come negli anni passati le province del Mezzogiorno si concentrano nella parte bassa della classifica maglia nera è Reggio Calabria era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa