Udine ospiterà la Supercoppa Europea 2025

L’Uefa ha stabilito che sarà la Bluenergy Arena dilo stadio teatro della finale diil prossimo 13 agosto. Il trofeo continentale, vinto nella passata stagione dal Real Madrid, metterà di fronte i detentori della Champions ed Europa League.OSPITERA’ LA: LA SODDISFAZIONE DELL’SEPer la prima volta nella sua storia lo stadio friulanola finale di un trofeo continentale. L’Uefa ha voluto premiare questo impianto, che ospita circa 25.000 spettatori, soprattutto in virtù dei diversi progetti di sostenibilità avviati dall’se Calcio, come il parco solare di futura inaugurazione all’interno della Bluenergy Arena. Tanta soddisfazione in casa della società friulana come si evince dalle parole del Direttore Generale, Franco Collavino: “Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’se Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che definirei epica.