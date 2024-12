Ilgiornaleditalia.it - Tumori, ok a nuove terapie per neoplasie endometrio, retto e polmone

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Via libera da Ema e Fda per 3 trattamenti innovativi di Gsk Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Le agenzie del farmaco europea e americana hanno dato parere favorevole a 3messe a punto da Gsk per la cura deidell', dele del. Il Comitato per i medi