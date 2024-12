Iltempo.it - Trump su droni avvistati: Presidente e militari sanno ma per qualche motivo non lo dicono dovrebbero

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2024 La conferenza stampa dia Mar-a-Lago. “Our Military knows, and our President knows.for some reason they don't want to tell the people, and they should!”, ha detto. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev