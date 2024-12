Cesenatoday.it - Trovato in casa con droga e 1.500 euro in contanti: finisce ai domiciliari

Leggi su Cesenatoday.it

È agli arrestiun uomo di 24 anni fermato venerdì dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesena con l'accusa di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, nel corso di controlli svolti in una via del centro cittadino, hanno notato l'uomo in.