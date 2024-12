Unlimitednews.it - Tremore essenziale, Gellona “Tecnologie avanzate migliorano le cure”

ROMA (ITALPRESS) – "Lesono in grado di sostenere il bisogno di cura dei pazienti proprio grazie alla ricerca e alla costante innovazione che le nostre imprese mettono in campo. Bisogni che prima erano insoluti o curati in modi meno efficaci oggi, grazie alle innovazioni che il mondo dei dispositivi medici mette a disposizione, sono scenari assolutamente possibili". Lo ha detto Fernanda, Direttore generale di Confindustria Dispositivi, a margine di un evento dell'Associazione Tremori a Roma.