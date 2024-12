2anews.it - Trecase, aveva 2 pistole in casa: medico arrestato

Leggi su 2anews.it

Il professionista, residente ae in servizio all’ospedale Maresca di Torre del Greco, è accusato di avere avuto in possesso un’arma clandestina ed un’altra risultata di provenienza di un furto.induedetenute illegalmente per questo è statodagli agenti della squadra mobile di Napoli e dal commissariato di polizia .