Teleclubitalia.it - Tragedia al “Trofeo Città di Nola”: Carmine muore improvvisamente per un malore

Leggi su Teleclubitalia.it

Una giornata di sport e festa si è tragicamente trasformata in lutto. Nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, durante il “di”, gara podistica che si è svolta nel comune della provincia di Napoli,Notaro, presidente dell’associazione “Bikers on the Road” di Saviano, è mortomentre presenziava all’evento, colpito da .L'articoloal “di”:per unTeleclubitalia.