Traffico Roma del 16-12-2024 ore 19 | 00

Luceverdeveri trovati dalla redazionesostenuto sul Raccordo Anulare coda in particolare in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e successivamente tra Nomentana il bivio con la 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e la 24Teramo ancora problemi sulla tangenziale est e per un incidente e resta chiuso il tratto tra la 24Teramo via Tiburtina direzione dello Stadio Olimpico ci sono incolonnamenti a partire da viale Castrense di conseguenza sul tratto Urbano della A24 chiusa l’immissione sulla tangenziale per chi proviene dal raccordo anulare di proseguire verso via Salaria inevitabili incolonnamenti nelle due direzioni e su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni all’Olimpico alle 20:45 la Lazio Hospital Inter previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilal Flaminio della Vittoria è sul lungotevere ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito