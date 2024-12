Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 13:30

Ripristinato per lavori su Ponte Vittorio Emanuele II il senso unico di marcia verso il Lungotevere in Sassia fino alle 18 manifestazione con presidio in piazza dei Santi Apostoli possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante Ma oggi lavori in via del Trullo nel tratto tra via Lamporecchio e via Campagnatico fino al 24 gennaio 2025 possibile un restringimento di carreggiata nel tratto interessato dal cantiere e divieto di transito in via farsalo tra via Puglie via dei laterani fino al 20 dicembre per lavori alla stazione di Porta metronia della linea metro C oggi allo stadio Olimpico alle 20:45 giocherà Lazio Inter disagi in tutta l'aria dello stadio chiusure deviazioni per agevolare la circolazione in servizio Le due linee bus circolare gratuiti e le cosiddette free uno è freddo e operative tutti i giorni da alle 21 la prima parte da Termini la seconda da Piazza dei Partigiani entrambi consentono di raggiungere velocemente in largo Chigi con un collegamento diretto e fermate strategiche lungo il percorso e fino al 6 gennaio ZTL del centro storico e del Tridente saranno attive tra le 6:30 e le 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre