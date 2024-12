Ilpiacenza.it - Tra percezione ed emozione, un incontro di mindfulness a Kronos

Per la rassegna «Natale ad Arte», venerdì 20 dicembre alle 18 presso-Museo della Cattedrale verrà proposto un percorso esperienziale fuori dai canoni della visita guidata classica per vivere l’arte con occhi diversi in un vero e proprio dialogo interiore con le opere.La partecipazione.