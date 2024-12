The Night Agent | Jennifer Morrison e altri due attori nel cast della terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

TheduenelLa serie di successo di Netflix The, interpretata da Gabriel Basso, è diventata uno degli show più popolari dello streamer ed è già stata rinnovata per unaprima dell’uscitasecondail mese prossimo. Per la, il Peter Sutherland di Gabriel Basso sarà affiancato da un ensemble di star di tutto rispetto, nel tentativo di fare il botto.Si uniscono allo show nuovi series regular che in passato sono stati protagonisti di propri show, tra cui David Lyons (ER),(House) e Stephen Moyer (True Blood). A loro si aggiungono Genesis Rodriguez (Lioness), il cuiing era stato annunciato in precedenza, e Callum Vinson (Chucky), aggiungendo una dinamica unica alla serie.