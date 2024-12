Anteprima24.it - Tetracloroetilene nell’acqua: stop a tutti i consumi umani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Montoro, Salvarore Carratù, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di acqua per il consumo umano su tutto il territorio comunale. L’adozione del provvedimento si è reso necessario a seguito di una comunicazione dell’Asl di Avellino, trasmessa all’Amministrazione Comunale nella serata di ieri 15.12.2024, che dai dati anticipati dall’ARPAC, ha rilevato valori oltre la soglia di legge in relazione alla presenza di. Il Sindaco ha preso atto che che il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’ASL Avellino ha diffidato il gestore del servizio ALTO CALORE SpA ad individuare tempestivamente le cause della succitata non conformità e attuare gli urgenti correttivi gestionali necessari all’immediato ripristino della qualità dell’acqua erogata, oltre che inviare una relazione in merito alle possibili cause che hanno determinato tale superamento dei limite di legge dopo l’impianto di trattamento nonché i risultati dei controlli interni effettuati.