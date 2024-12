Anteprima24.it - Tentato omicidio in Valle Caudina, 29enne scarcerata

Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Avellino in composizione collegiale, Presidente Roberto Melone, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato Concetta Esposito, 29 anni di Cervinara, che era imputata diin concorso con Giuseppe Luciano, difeso dall’ Avvocato Teresa Meccariello. Gli imputati furono arrestati nella notte tra il 2-3 giugno, l’Esposito e il Luciano si recavano presso la casa di alcune persone di Rotondi e una volta lì i due avrebbero accoltellato 2 dei presenti a seguito di un diverbio sorto per motivi economici. Mario Esposito fu colpito all’addome e Francesco Leonetti fu colpito al petto da colpi quasi letali all’ altezza del cuore, versando in condizioni gravi per diversi giorni. Secondo i medici il colpo un centimetro più in là avrebbe causato la morte del Leonetti.