Novaratoday.it - Tempo stabile e inversione termica: le previsioni per l'inizio della settimana

Leggi su Novaratoday.it

, con temperature più fredde e nebbia in pianura e più caldo in montagna, per questodisu novarese e Vco. Ma da giovedì potrebbe arrivare una nuova perturbazione, con qualche pioggia e un po' di neve (in montagna, si intende).Secondo le.