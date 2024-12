Riminitoday.it - Tempo di bilanci e premiazioni, a Misano paese in festa con la cerimonia di fine anno

Leggi su Riminitoday.it

Venerdì, 20 dicembre, alle 17, al cinema teatro Astra si rinnova l’appuntamento con ladi, momento organizzato dall’amministrazione comunale diper fare il punto sui progetti in corso, per consegnare riconoscimenti e per lo scambio degli auguri a pochi giorni dal Natale.