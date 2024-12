Firenzetoday.it - Taxi, a Firenze arriva la terza piattaforma

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayun terzo contendente. Dopo anni di 'duopolio' ail Consorzio it, nato da un gruppo di tassisti locali. Sarà lacittadina. “È nata – spiega il presidente Luca Tani, ex consigliere.