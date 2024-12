Ilgiornaleditalia.it - Tassotti "Nel Milan si sente poco la voce della società"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'ex difensore rossonero: "Deleterio un anno di purgatorio in Europa League o Conference" ROMA - "Sono arrivato nel 1980 e il mio contratto con ilè finito nel 2016. Per 36 anni di fila nella stessa, prima da giocatore e poi da allenatore. Una bella storia per me. I primi anni sono sta