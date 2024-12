Ilgiornaleditalia.it - Svezia, Goteborg e la fobia verso Putin, pronte tombe per 30mila soldati in caso di "guerra o grave disastro": "Grande capienza del cimitero"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Msb ha chiesto alla città di predisporre dieci ettari di terreno in modo da poter seppellire in poco tempo l'equivalente del 5% della popolazione Ine a Gateborg è scattata la. L'Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) ha incaricato la Chiesa dia Go