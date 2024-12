Unlimitednews.it - Super Doncic trascina Dallas, New York fa festa a Orlando

ROMA (ITALPRESS) – Lukacontinua a stupire. Non a caso soprannominato ‘Magic’, il fuoriclasse sloveno prende per manoe costringe alla resa Golden State in uno dei match più attesi della domenica consacrata alla regular-season Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, i Mavericks si prendono una succosa rivincita contro i Warriors e, rispetto alla gara dello scorso 12 novembre, si impongono per 143-133 con Donkic assoluto protagonista con una incredibile tripla doppia (45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Nella notte italiana ruba la scena anche Anthony Davis, che con la sua ‘mano caldàal successo i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies: termina 116-110 per i californiani, con Davis capace di chiudere la sua performance con un bottino di 40 punti e 16 rimbalzi.