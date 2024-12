Sudcorea Corte valuta impeachment Yoon

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Lacostituzionale della Corea del Sud ha avviato i procedimenti per l'del presidenteSuk-yeol, rimosso dall'incarico per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. Lacostituzionale ha circa sei mesi per decidere se confermare l', e in quel caso dovranno tenersi nuove elzioni entro due mesi. Il primo ministro Han Duck-soo sarà leader ad interim al posto dirimane sotto divieto di viaggio finché l'inchiesta è in corso.