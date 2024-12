Ilmattino.it - Strisce blu Napoli, c?è l?inchiesta: «Faro sulla riscossione, troppe strade off limits»

Leggi su Ilmattino.it

Ci sono zone della città in cui - in alcuni giorni della settimana, e in alcune settimane dell?anno -, ladella sosta nelleblu va a rilento. Decisamente a rilento..