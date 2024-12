Lapresse.it - Speleologa bloccata in grotta a Bergamo, i soccorsi di Ottavia Piana

Proseguono nella“Abisso Bueno Fonteno” in Val Seriana, in provincia di, le operazioni di soccorso della32enne, rimastaa seguito di una caduta. Domenica pomeriggio l’infortunata è stata trasportata in un punto all’interno delladove è stato allestito un campo base riscaldato. Alle 18 sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi poco dopo. Il tratto più stretto, alle 8 di lunedì mattina, non è ancora stato superato dalla barella e dai soccorritori. Dal termine del tratto più stretto all’uscita seguirà un lungo tragitto, sempre impervio ma più lineare.è “vigile e collaborativa”“L’infortunata è vigile e collaborativa – dicono i soccorritori -.