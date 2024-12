Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in una scuola in Wisconsin (Usa), almeno 5 morti tra cui il sospetto killer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora una strage in unadegli Stati Uniti.cinque sono, tra cui il, dellaavvenuta in unadi Madison, in. La polizia informa che ci sonoaltri cinque feriti. A sparare sarebbe stato uno studente della stessa, la Abundant Life Christian School, il cui corpo è stato trovato dagli agenti all’interno dell’edificio. In una conferenza stampa, il capo della polizia di Madison, Shon Barnes, ha riferito che gli agenti non hanno sparato neanche un colpo al loro arrivo nella, dove hanno trovato già morto ilautore della. La Casa Bianca ha intanto fatto sapere che il presidente Joe Biden è stato informato dell’accaduto. Lo stesso Barnes non ha voluto al momento dire nulla sulle vittime, prima che siano informato i parenti.