Sostenibilità PiantiAmo il futuro | 200 alberi a Ferrara con il progetto di Nescafé

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Prendersi cura dei luoghi dove viviamo attraverso piccoli e grandi gesti per unmigliore. Al centro delle azioni che Nestlé Professional, attraverso il brand di caffè, mette in campo, c’è la volontà di collaborare con tutta la filiera, a partire dalle comunità di coltivatori fino al consumatore, per costruire una catena .