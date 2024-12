Monzatoday.it - Sorpresa in ospedale: arrivano i carabinieri con un carico di regali

Leggi su Monzatoday.it

La tradizione si rinnova e idi Monza tornano inper consegnare i doni ai bimbi ricoverati al centro Maria Letizia Verga. Una mattinata di emozioni sia per i piccoli degenti sia per i militari in servizio e in congedo che questa mattina, lunedì 16 dicembre, hanno.