Sofia e Ademola, gioielli bergamaschi nella vetrina globale

IL COMMENTO. L’orgoglio bergamasco, in queste ore, ha volti così diversi che più diversi non potrebbero essere. Come il giorno e la notte. Meglio, come le nevi americane di Beaver Creek e l’eterna estate nordafricana di Marrakech dove oggi, pare, il termometro arriverà a 26 gradi.