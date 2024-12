Ildifforme.it - Siria, Merkel sull’emergenza profughi: “Respingerli alle frontiere? Non lo farei”

Leggi su Ildifforme.it

L'ex cancelliera tedesca non rinnega la scelta presa nel 2015 di far entrare nel Paese circa un milione dini, ma ammette che la situazione odierna è ancora incerta. Sulla Russia, invece, non vi sarebbero dubbi: "Putin non può vincere, dobbiamo sostenere l'Ucraina"L'articolo: “? Non lo” proviene da Il Difforme.