Short track unico sorriso dalla staffetta femminile per l’Italia a Seoul | bisognerà salire di colpi

La quarta tappa del World Tour diè già un ricordo ed è tempo d’analisi su quanto è accaduto nell’appuntamento di(Corea del Sud). Sull’anello di ghiaccio sudcoreano si può sorridere grazie al secondo posto della. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel hanno sfoderato una grande prestazione e con questo riscontro sono seconde nella classifica di specialità del massimo circuito con 304, dietro solo al Canada (360 punti).Vanno considerati anche il quarto posto dellamaschile e la bella prestazione di Confortola nei 1500 metri femminili, dove la valtellinese ha concluso al quinto posto. In generale, però, ci si aspettava di più e il livello generale di forma della squadra non ha rubato l’occhio.Pietro Sighel, anche per un pizzico di sfortuna, finora non è riuscito a concretizzare certe situazioni, mentre per Fontana bisogna fare i conti soprattutto con una concorrenza altamente qualitativa, in relazione anche al suo difficile obiettivo di far coesistere le gare die quelle di speed skating nella medesima annata.