Servizio accoglienza ospiti e la fornitura di titoli di viaggio: pubblicati gli avvisi

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’affidamento delladidi. L’avviso è rivolto alle agenzie dipresenti nel territorio della città di Benevento. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 gennaio 2025. L’avviso e la domanda di partecipazione sono scaricabili al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=35785Sempre all’Albo Pretorio è stato altresì pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’affidamento deldidegli. L’avviso è rivolto agli operatori economici specializzati nel settore turistico-alberghiero presenti nel territorio della città di Benevento. Anche in questo caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 gennaio 2025.