Serie D, il presidente del Livorno vittima di un'aggressione sugli spalti: "Preso a calci da alcuni tifosi del Fulgens Foligno"

Brutto episodio nel corso della gara tra, valevole per la 16esima giornata del campionato diD girone E. Ildel club toscano Joel Esciu è stato aggreditodadella squadra di casa. “Quello che è accaduto è un episodio increscioso. Il nostroè statodasostenitori presenti. È un qualcosa che finora non era mai successo in tutti gli stadi nei quali eravamo andati e speriamo che non capiti nuovamente”. A raccontare l’accaduto è stato dal Maurizio Laudicino, direttore marketing della squadra amaranto, ai microfoni di Radio Bruno.Poco prima, il dirigente era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza dell’impianto sportivo. In lontananza, Laudicino ha assistito alla scena con Esciu rimasto da solo accerchiato dai supporter della