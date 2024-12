Sport.quotidiano.net - Serie B. Cremonese, altra frenata col fanalino Cittadella. La promozione diretta è ormai irraggiungibile

di Mariachiara Rossi Passo falso in casa dell’ultima della classe. Laesce dal Tombolato con un magro bottino: la partita con ilsi chiude a reti inviolate e se la squadra di casa può esultare al triplice fischio, quella ospite, a 9 punti dallo Spezia terzo in classifica, non può fare altrettanto. "In modo alternato qualcosa mi è piaciuto. Ma dovevamo avere un piglio diverso" ha commentato Giovanni Stroppa, il quale vede il sognoallontanarsi inesorabilmente. "Di sicuro - dice il tecnico -la squadra non è quella di qualche tempo fa. Ci sono anche limiti caratteriali, non solo tecnici". Sul banco degli imputati finisce ancora una volta l’attacco grigiorosso, sterile e poco cinico sotto porta, reo di essersi fatto annullare da una formazione incapace di realizzare un tiro verso la porta in oltre 90’: Vazquez non si accende mai, De Luca fa a sportellate in più occasioni, ma manca di precisione.