Fanpage.it - Sedicenne uccide i genitori e i due fratellini, poi si ubriaca e chiama la polizia: la strage negli USA

Leggi su Fanpage.it

I fatti sono avvenuti nel comune di Belen, in New Messico. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino è uscito di casa con le mani in alto, era completamente ubriaco e aveva i vestiti sporchi di sangue.