Fanpage.it - Scuola, concorso ordinario per 1435 posti: bandi online, chi può partecipare e come inviare la domanda

Leggi su Fanpage.it

Dalle 12.00 di oggi, lunedì 16 dicembre, fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio, è possibile presentare ladi partecipazione alpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.435dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Tutto quello che c'è da sapere per